В МИД России призвали стороны воздерживаться от шагов, способных привести к дальнейшей эскалации в зоне Персидского залива

РФ обеспокоена обменом ударами между США и Ираном В МИД России призвали стороны воздерживаться от шагов, способных привести к дальнейшей эскалации в зоне Персидского залива

Россия выразила обеспокоенность очередным обменом ударами между США и Ираном в зоне Персидского залива, который может привести к новой опасной эскалации военно-политической ситуации в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ.

Текст заявления опубликовала пресс-служба МИД РФ в среду, 3 июня.

По ее словам, по имеющейся у российской стороны информации, 2 июня американские войска, дислоцированные в районе Персидского залива, нанесли удары по размещенным на иранском острове Кешм радарам и пунктам управления БПЛА.

Захарова также сообщила, что атаке подвергся иранский нефтяной танкер, который пытался прорвать установленную американцами блокаду и проследовать на остров Харк.

В МИД РФ отметили, что на эти действия иранская сторона в ночь на 3 июня ответила ракетным обстрелом командного центра Пятого флота ВМС США на Бахрейне, а также военных баз «Али ас-Салем» и «Арифджан» в Кувейте.

Кроме того, был атакован пассажирский терминал Международного аэропорта Эль-Кувейта. Согласно заявлению кувейтского МИД, в результате этих действий один человек погиб, несколько получили ранения. Ущерб был нанесен объектам критической инфраструктуры и зданиям иностранных дипломатических миссий.

Захарова подчеркнула, что Москва «весьма обеспокоена» подобным развитием событий, которое может привести к возобновлению масштабного военно-политического конфликта в зоне Персидского залива, спровоцированного, по оценке российской стороны, военной агрессией США и Израиля против Ирана.

«Настоятельно призываем все вовлеченные стороны воздерживаться от шагов, чреватых дальнейшим ростом напряженности и срывом дипломатических усилий по деэскалации ситуации. Важно не допустить дальнейшего втягивания региона в разрушительную войну», - заявила официальный представитель МИД РФ.

Она также отметила, что Россия считает категорически неприемлемыми удары по сугубо гражданской инфраструктуре и последовательно поддерживает арабские государства Персидского залива в защите их суверенитета и территориальной целостности.

В МИД РФ рассчитывают, что ведущиеся переговоры между США и Ираном приведут к устойчивой и долгосрочной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Захарова подчеркнула, что существующие противоречия могут и должны решаться политико-дипломатическими методами - путем выработки компромиссных решений с учетом законных интересов всех вовлеченных стран и в соответствии с базовыми нормами международного права.

«Готовы и далее этому активно способствовать», - добавила она.