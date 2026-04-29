РФ не исключает проведение переговоров по Украине в странах Ближнего Востока

Москва готова обратиться к странам Ближнего Востока с просьбой вновь предоставить площадку для переговоров по Украине. Об этом заявил «Известиям» замглавы МИД России Георгий Борисенко.

«Конечно, возможны любые варианты. Мы очень признательны всем нашим партнерам на Аравийском полуострове, которые помогают в урегулировании украинского конфликта и предлагают свои услуги. И, естественно, если такая необходимость возникнет, мы обратимся снова к нашим партнерам, в том числе к Саудовской Аравии, за подобной поддержкой», — сказал замглавы Борисенко.

По словам дипломата, пока каких-либо решений по переговорам нет. При этом вопрос выбора площадки для встречи второстепенный, заметил он.

«Главное, чтоб было желание вести переговоры у главных игроков», — отметил Борисенко.

Прямые переговоры России с Украиной возобновились весной 2025 года после трех с лишним лет перерыва. Они прошли в Стамбуле, в целом состоялось три раунда встреч - 16 мая, 2 июня и 23 июля. В начале 2026 года к переговорам присоединились США, встречи состоялись в Абу-Даби и Женеве.