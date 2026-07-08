«Считаем это очень опасным», - представитель Кремля

РФ: Киев демонстрирует «склонность к терактам» в отношении объектов мировой энергетики «Считаем это очень опасным», - представитель Кремля

Киев постоянно демонстрирует «агрессивность и склонность к терактам» в отношении объектов мировой энергетики, и это очень опасно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы, считаем это очень опасным», - сказал представитель Кремля.

«Мы неоднократно обращали внимание наших турецких коллег на очень опасную деятельность киевского режима и постоянные попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры, связанные с перекачкой газа по «Голубому потоку», по «Турецкому потоку», - отметил он.

При этом представитель Кремля заявил, что Россия принимает меры, чтобы максимально минимизировать опасность от этих атак.

Песков также назвал удары БПЛА по танкерам «проявлением террористической деятельности киевского режима в отношении международной энергетической инфраструктуры».

В российском холдинге «Газпром» ранее сообщили об атаке на компрессорную станцию «Краснодарская», задействованную в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток».

Комментируя решение Вильнюса открыть процедуру для разрешения размещения ядерного оружия, Песков заявил, что «в отличие от ожиданий этих стран, которые принимают такое решение, это не добавит им безопасности».

«Мы знаем, что аналогичное решение принято в Финляндии. Наверняка Прибалтика будет гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять аналогичное решение», - добавил представитель Кремля.