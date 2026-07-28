В Москву прибыла военная делегация ЮАР во главе с командующим сухопутными войсками генерал-лейтенантом Лоуренсом Мбата

РФ и ЮАР договорились о расширении сотрудничества между сухопутными войсками В Москву прибыла военная делегация ЮАР во главе с командующим сухопутными войсками генерал-лейтенантом Лоуренсом Мбата

В Москву, столицу РФ, с официальным визитом прибыли представители вооруженных сил Южно-Африканской Республики во главе с командующим сухопутными войсками генерал-лейтенантом Лоуренсом Мбата.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, визит начался в Александровском саду с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.

«В Главном командовании стороны обсудили совместные проекты, направленные на повышение боеготовности армий обеих стран. Достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях», - следует из публикации.

Отмечается, что в планах делегации ЮАР — посещение российских военно-учебных заведений и оборонных предприятий.