РФ и Украина произвели обмен телами погибших военных

Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Об этом российские государственные СМИ сообщили в пятницу, 15 мая со ссылкой на осведомленный источник.

«Россия передаст Украине 526 тел погибших военных Вооруженных сил Украины, получит от Киева 41 тело погибших российских бойцов», - следует из публикации.

Предыдущий обмен телами погибших солдат состоялся девятого апреля. Тогда Россия передала Украине 1000 тел погибших военных и получила 41 тело российских бойцов.

Глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что число переданных тел показывает «соотношение потерь» в конфликте.

В пятницу, 15 мая РФ и Украина также обменялись пленными по формуле «205 на 205». «Домой возвращаются 205 украинцев. Сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена 1000 на 1000», - написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале в пятницу, 15 мая.

Минобороны РФ также подтвердило обмен пленными. «15 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ», - следует из публикации на странице оборонного ведомства в социальной сети.