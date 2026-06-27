В Россию вернулись семь человек, включая пятерых жителей Курской области, а в Украину передали семерых гражданских

РФ и Украина заявили о возвращении гражданских в рамках гуманитарного обмена В Россию вернулись семь человек, включая пятерых жителей Курской области, а в Украину передали семерых гражданских

В Россию в рамках гуманитарного обмена вернулись семь человек, включая пятерых жителей Курской области. В Украину переданы семь гражданских. Об сообщила уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова в своем канале в «Максе».

«Сегодня на Родину едут жители Курской области. Они были захвачены при вторжении ВСУ. На Украину отправятся 7 человек», - написала Лантратова.

По ее словам, россиян удалось вернуть в рамках гуманитарной работы с украинской стороной.

«Вместе с курянами на Родину вернулись еще двое жителей из других регионов», - отметила уполномоченный по правам человека.

«К сожалению, по-прежнему остаётся неизвестной судьба 320 человек. За всё время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья, включая тех, кто прямо сейчас едет домой», - добавила она.

Сообщается, что обмен состоялся на белорусской границе.

Украинская сторона

Между тем уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о возвращении домой еще семи гражданских.

«Это результат моей прямой гуманитарной работы с российской Уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой. Отдельная благодарность Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины и всем другим органам, которые работают в рамках Коордштаба», - написал он в Telegram- канале.

Он отметил, что домой вернулись украинцы в возрасте от 35 до 66 лет, задержанные в 2022 году во время боевых действий в Мариуполе, Киевской (Бучанский район), Харьковской, Запорожской и Луганской областях.

Ранее, 26 июня, Украина и Россия провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160».