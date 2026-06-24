«Анонсировать нечего, потому что нет конкретных сроков, но есть понимание, что они будут продолжены. По моему представлению, всё это должно состояться, в любом случае, до конца лета», - замглавы МИД РФ

РФ и США до конца лета могут провести новый раунд консультаций по устранению «раздражителей» «Анонсировать нечего, потому что нет конкретных сроков, но есть понимание, что они будут продолжены. По моему представлению, всё это должно состояться, в любом случае, до конца лета», - замглавы МИД РФ

Россия и США планируют провести новый раунд консультаций экспертов по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях. Об этом «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на форуме «Примаковские чтения», который проходит 23–24 июня в Москве.

«Да, могу подтвердить, что такие планы есть. Анонсировать нечего, потому что нет конкретных сроков, но есть понимание, что они будут продолжены. По моему представлению, всё это должно состояться, в любом случае, до конца лета», - сказал Рябков.

По его словам, в диалоге РФ и США по устранению «взаимных раздражителей» имеются трудности.

«В прошлом году были достигнуты неплохие результаты и был резвый старт. Не скажу, что сейчас мы уперлись в стену, — это было бы преувеличением. Но по крайней мере пробуксовки имеют место, и каждое новое продвижение вперед дается ценой значительных усилий», — отметил Рябков.



Дипломат сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа все больше «замыкает потенциальное продвижение на треке снятия «раздражителей» на достижении устраивающих именно Вашингтон договоренностей по урегулированию украинского кризиса».

«Это отличие от того, с чего администрация Трампа начинала в плане диалога с нами, и оно, конечно, затрудняет любые обсуждения», — сказал он.

«Нет никаких изменений в негативизме Вашингтона применительно к нашему требованию отдать без всяких дальнейших условий нашу незаконно изъятую дипломатическую недвижимость», - добавил Рябков.