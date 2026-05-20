РФ и КНР приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.

Церемония подписания двусторонних документов состоялась 20 мая по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина в Пекине.

Лидеры подписали Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Наряду с ним Путин и Си Цзиньпин подписали еще один концептуальный документ - совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.



В целом представители двух стран подписали 20 совместных документов.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил российскому журналисту Павлу Зарубину, что в числе тем переговоров были «в том числе перспективные проекты в энергетике». «Ну и в других областях интересные», - сказал Ушаков, указав на то, что «кое о чем очень важном причем договорились».