РФ и КНР завершили учения и приступили к совместному патрулированию акватории АТР Церемония закрытия учений «Морское взаимодействие-2026» прошла на военно-морской базе Циндао Народно-освободительной армии Китая

Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) завершили учение «Морское взаимодействие-2026» и вышли в море на совместное патрулирование. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России во вторник, 14 июля.

Сообщается, что в Китае завершились совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие-2026». Церемония закрытия прошла на военно-морской базе Циндао Народно-освободительной армии Китая.

Согласно сообщению, на закрытии выступили руководители учений двух стран – контр-адмирал Сергей Синько и контр-адмирал Цю Вэншэн.

Руководитель учения от российской стороны Сергей Синько отметил, что приобретённый опыт будет востребован в дальнейшей военно-морской деятельности двух государств и станет важным вкладом в укрепление взаимного доверия и российско-китайского сотрудничества.

«После церемонии закрытия учения часть кораблей вышла в Жёлтое море, где был сформирован совместный российско-китайский отряд, который приступил к патрулированию акватории Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)», - сообщили в ведомстве.