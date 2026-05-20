РФ и КНР выразили обеспокоенность милитаризацией Арктики со стороны США и союзников

РФ и КНР выразили обеспокоенность милитаризацией Арктического региона со стороны США и их союзников, а также заинтересованность в сохранении этого региона в качестве «территории мира, стабильности и низкой военно-политической напряженности». Об этом говорится в совместном заявлении России и Китая о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.

«Стороны выражают обеспокоенность в связи с милитаризацией США и их союзниками высоких широт, подтверждают приверженность нормам международного права в Арктике, уважению суверенитета и территориальной целостности арктических государств, выражают заинтересованность в сохранении Арктики в качестве территории мира, стабильности и низкой военно-политической напряженности, а также в развитии в регионе конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества, в том числе по линии профильных многосторонних форматов, включая Арктический совет», - следует из документа.

РФ и КНР также оказывают поддержку Сирии в «защите ее национального суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности», считают, что сирийское правительство «должно решительно противостоять всем формам терроризма и экстремизма».

Кроме того, Москва и Пекин выступили «в пользу достижения устойчивого перемирия в секторе Газа, что позволит обеспечить долгосрочную стабилизацию обстановки и наладить беспрепятственный гуманитарный доступ ко всем нуждающимся».

«Россия и Китай подтверждают приверженность всеобъемлющему, справедливому и устойчивому урегулированию палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе с центральной двугосударственной формулой, предусматривающей создание независимого, процветающего и территориально целостного палестинского государства, сосуществующего с Израилем в мире и безопасности», - говорится в документе.

«Стороны выражают серьезную озабоченность конфронтационной политикой и риторикой отдельных стран и их объединений, призывают прекратить вмешиваться во внутренние дела других государств, подрывать устоявшуюся архитектуру безопасности в различных регионах мира, создавать искусственные разделительные линии между странами и насаждать блоковое противостояние. Китайская Сторона отмечает озабоченность Российской Стороны в связи с курсом Европейского союза на милитаризацию», - отмечается в документе.

Кроме того, РФ и КНР «едины во мнении, что военные удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право и основные нормы международных отношений, серьезно подрывают стабильность на Ближнем Востоке». «Россия и Китай подчеркивают необходимость скорейшего возвращения сторон, вовлеченных в конфликт, к диалогу и переговорам в целях предотвращения расширения зоны конфликта, призывают мировое сообщество придерживаться объективной и непредвзятой позиции, содействовать деэскалации и совместно отстаивать основные нормы международных отношений», - следует из документа.

РФ и КНР также подтвердили «поддержку статуса Латинской Америки и Карибского бассейна как зоны мира, поддерживают страны Латинской Америки и Карибского бассейна в самостоятельном выборе путей развития и партнеров, выступают против любых действий, нарушающих цели и принципы Устава ООН либо посягающих на суверенитет и безопасность других стран, выступают против вмешательства внешних сил во внутренние дела стран Латинской Америки и Карибского бассейна под любым предлогом».

Стороны также заявили о готовности «наращивать взаимодействие на афганском направлении как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах, поддерживают Афганистан в скорейшем установлении долгосрочного порядка и безопасности».

«Стороны обращают внимание на то, что терроризм продолжает представлять значительную угрозу безопасности Афганистана, региона и всего мира, призывают страны региона и международное сообщество укреплять двустороннее и многостороннее антитеррористическое сотрудничество с Афганистаном, а также поддерживать курс Афганистана на скорейшее искоренение терроризма и предотвращение использования его территории для нанесения ущерба безопасности соседних стран и региона», - указано в документе.

В заявлении отмечается, что «стороны продолжат укреплять традиционную дружбу между вооруженными силами двух стран, углублять взаимное доверие в военной области, совершенствовать механизмы сотрудничества, расширять практику совместных учений, воздушных и морских патрулирований, укреплять координацию и взаимодействие в двусторонних и многосторонних форматах, совместно реагировать на различные вызовы и угрозы, а также поддерживать глобальную и региональную безопасность и стабильность».

Кроме того, «стороны договорились продолжать реализацию масштабных космических проектов, отвечающих общим интересам России и Китая и включенных в национальные космические программы, активно продвигать сотрудничество и на системной основе повышать уровень взаимодействия в ключевых областях космической деятельности, включая Международную научную лунную станцию, исследование Луны и дальнего космоса».

РФ и КНР также осудили «односторонние принудительные, карательные и дискриминационные протекционистские меры, принимаемые государством, группой или объединением государств вразрез с международным правом и в нарушение принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела». Кроме того, стороны осудили «любые провокации и враждебные действия одних ядерных государств в отношении других государств, обладающих ядерным оружием, ведущие к ущемлению их коренных интересов в области безопасности и повышению стратегических рисков».

«Стороны выражают строгую приверженность Договору о космосе, являющемуся краеугольным камнем международного космического права, содействуют укреплению многостороннего сотрудничества в данной сфере на равноправной и недискриминационной основе, выступают против односторонних подходов к осуществлению космической деятельности, а также против использования космических аппаратов гражданского, коммерческого назначения для вмешательства во внутренние дела других государств и незаконного вовлечения в вооруженные конфликты других государств», говорится в документе, а также акцентируется на том что РФ и КНР «выступают против размещения в космосе оружия любого вида, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов».