РФ и Китай одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

Россия и Китай одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на российско-китайских переговорах в Пекине в расширенном составе, сообщила пресс-служба Кремля в среду, 20 мая.

В ходе переговоров Цзиньпин привлек внимание к тому, что за последние годы на фоне сложной международной обстановки Китай и Россия, основываясь на принципах равенства и взаимного уважения, неукоснительного выполнения взятых на себя обязательств и взаимовыгодного сотрудничества выстраивают отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

Углубляется политическое взаимодоверие, наращивается сотрудничество в сферах торговли, экономики, инвестиций, энергетики, науки и техники, культурно-гуманитарных обменов и межрегионального взаимодействия, постоянно сближаются китайский и российский народы, привлек внимание председатель КНР.

Отношения между КНР И РФ вступили в новый этап более продуктивного и ускоренного развития, подчеркнул Си Цзиньпин.

Неуклонное продвижение китайско-российских отношений долгосрочного, здорового, стабильного и высококачественного развития – это стратегический выбор, сделанный исходя из взаимных интересов двух стран и общей тенденции развития в глобальном масштабе, сказал он.

«Мы с Президентом Путиным единогласно одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ. Стороны должны полноценно реализовать достигнутые нами с Президентом Путиным договорённости и в полной мере использовать исторические возможности, чтобы фундамент взаимодоверия между сторонами стал все прочнее, качество сотрудничества – все выше, а путь дружбы – все шире», - заявил политик.

Китай будет и далее продвигать строительство мощной державы и возрождение китайской нации путем китайской модернизации, неуклонно расширять открытость внешнему миру на высоком уровне, а также разделять возможности развития с Россией, другими странами мира на благо прекрасного будущего человечества, добавил Си Цзиньпин.

Путин: всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие РФ и Китая - образец межгосударственных связей в современном мире

Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил китайскую сторону за теплый прием, за приглашение, за оказанное гостеприимство. «Только что в традиционно дружественном и доверительном ключе провели содержательные переговоры по важным вопросам двустороннего сотрудничества в узком формате. Сейчас в более широком поговорим», - отметил глава государства.

По словам президента, по традиции с докладами о работе пяти межправительственных комиссий выступят их сопредседатели, вице-премьеры, а министры иностранных дел расскажут о координации на международной арене.

«Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем в новую эпоху является образцом межгосударственных связей в современном мире. Оно основано на принципах равноправия и учета интересов друг друга, взаимной поддержки, дружбы и подлинного добрососедства,- подчеркнул Путин, подчеркнув, что цель благополучие и процветание российского и китайского народов.

Эти незыблемые основы позволили отношениям РФ и Китая не один раз успешно пройти испытания на прочность и устойчивость, отметил президент.

За 25 лет с даты подписания основополагающего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно расширилось, а профильные ведомства двух стран поддерживают тесные конструктивные контакты, активно работают над дальнейшим продвижением совместных проектов и инициатив, сказал глава государства.

«Мы настроены и дальше в таком же ключе работать совместно. Будем развивать наше сотрудничество и в двухстороннем плане, и активно работать на международных площадках, где наши коллеги в тесном контакте друг с другом создают очень хорошую базу для устойчивого развития в направлении создания многополярного мира»,- добавил Владимир Путин.

