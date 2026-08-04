РФ и Катар выступили за скорейшее возобновление переговорного процесса на Ближнем Востоке

Ulviyya Amoyeva
04 Августа 2026•Обновить: 04 Августа 2026
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с председателем Совета министров, главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани.
Об этом во вторник, 4 августа сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Детально обсуждены ключевые направления дальнейшего развития всего комплекса традиционно дружественных российско-катарских отношений.
Подтвержден настрой на поддержание регулярного доверительного политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.
В ходе беседы был также проведен обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на продолжающуюся эскалацию напряженности в зоне Персидского залива. С обеих сторон подчеркнута важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса на основе подписанного 17 июня «Исламабадского меморандума».