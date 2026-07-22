21-22 июля в Москве состоялись российско-иранские межмидовские консультации по двусторонним и региональным вопросам, - МИД РФ

РФ и Иран обсудили ситуацию в Закавказье, Центральной Азии и вокруг Украины 21-22 июля в Москве состоялись российско-иранские межмидовские консультации по двусторонним и региональным вопросам, - МИД РФ

Москва и Тегеран обсудили обстановку в Закавказье и Центральной Азии, а также ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам состоявшихся в Москве российско-иранских межмидовских консультаций.

«21-22 июля в Москве состоялись российско-иранские межмидовские консультации по двусторонним и региональным вопросам. Помощник министра иностранных дел, генеральный директор МИД Ирана по странам Евразии Манучехр Моради был принят заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным, провёл консультации с руководством Второго департамента Азии, Второго, Третьего и Четвертого департаментов стран СНГ МИД России», - следует из публикации.

В ведомстве отметили, что состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру тем, представляющих взаимный интерес.

«Стороны подтвердили приверженность развитию всего комплекса двусторонних отношений в соответствии с буквой и духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Подробно обсудили обстановку в Закавказье и Центральной Азии, а также ситуацию вокруг Украины», - говорится в сообщении.

Достигнута договорённость о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств двух стран, - добавили в МО РФ.