РФ и Индонезия провели совместные военно-морские учения «Орруда-2026» в Японском море Экипажи корвета «Совершенный» и фрегата «Густи Нгурах Рай» отработали противодействие беспилотникам и безэкипажным катерам

Российский корвет «Совершенный» и индонезийский фрегат «Густи Нгурах Рай» провели в Японском море совместное учение «Орруда-2026», сообщили российские государственные СМИ со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ) в четверг.

«Экипажи кораблей двух дружественных стран провели тренировки по противодействию безэкипажным катерам (БЭК) и беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) с проведением стрельб из автоматических артиллерийских установок и стрелкового оружия», - говорится в сообщении флота.

По данным пресс-службы, в ходе завершающего этапа учения экипажи кораблей двух стран отразили условные атаки средств воздушного нападения с поиском воздушной цели и условным применением по ней корабельных средств противовоздушной обороны.

Также экипажи кораблей двух стран провели тренировки по поиску, спасению и эвакуации раненых на воде. «Для отработки совместных задач были задействованы палубные вертолеты», - сказано в сообщении пресс-службы ТОФ.

По информации флота, в рамках учения корвет и фрегат провели маневрирование и тренировку по связи с использованием различных видов сигнализации.

«Затем экипажи кораблей двух стран провели досмотровые действия подозрительных судов, блокирование и освобождение условно захваченного «террористами» судна силами подразделений антитеррористической деятельности кораблей», - сообщил ТОФ.

25 июля во Владивостоке состоялась торжественная церемония открытия российско-индонезийских военно-морских маневров «Орруда-2026».

Учения открыли командующий ТОФ Военно-морского флота России Виктор Лиина и главнокомандующий ВМС Индонезии Мухаммад Али.

Это вторые военно-морские учения кораблей России и Индонезии «Орруда». Первые прошли в Яванском море в ноябре 2024 года. Тогда от российской стороны в учении были задействованы корветы ТОФ «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга». От индонезийской - фрегат «Густи Нгурах Рай» и корвет «Франц Каисиепо».