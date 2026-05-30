РФ и Индия подтвердили настрой на укрепление военно-морского сотрудничества Председатель Морской коллегии Николай Патрушев и советник премьер-министра Индии Аджит Довал провели переговоры в Москве

В Москве состоялись российско-индийские консультации по вопросам взаимодействия в морской сфере. Об этом сообщила Морская коллегия РФ.

Согласно сообщению, переговоры провели помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев и советник премьер-министра Индии Аджит Довал.

«Обсуждены российские и индийские предложения по реализации совместных проектов в области судостроения и судоремонта, перспективы налаживания взаимодействия между научными институтами. Затронута проблематика организации подготовки на базе профильных российских вузов инженерно-технических кадров для судостроения и специалистов для торгового флота Индии»,- следует из публикации.

Стороны также рассмотрели «перспективы развития международных транспортных маршрутов в целях увеличения грузооборота между Россией и Индией».

«Кроме того, подтвержден настрой Москвы и Нью-Дели на укрепление военно-морского сотрудничества. Состоялся также обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности в Мировом океане», - отмечается в сообщении.

Обсуждены вопросы взаимодействия стран-членов БРИКС в морской сфере, - добавили в пресс-службе.