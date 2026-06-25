25 июня в МИД России был вызван посол Румынии в Российской Федерации Кристиан Истрате, которому была вручена нота Министерства об объявлении persona non grata Генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге

РФ закрывает генконсульство Румынии в Петербурге в качестве ответной меры 25 июня в МИД России был вызван посол Румынии в Российской Федерации Кристиан Истрате, которому была вручена нота Министерства об объявлении persona non grata Генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге

Россия в качестве ответной меры закроет консульство Румынии в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«25 июня в МИД России был вызван посол Румынии в Российской Федерации Кристиан Истрате, которому была вручена нота Министерства об объявлении persona non grata Генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге и предстоящем закрытии расположенного там консульского учреждения этой страны», - следует из публикации.

В ведомстве отметили, что «данная мера представляет собой ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя persona non grata».