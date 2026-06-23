«Европейцы делали все, чтобы Запад вновь консолидированно выступил за продолжение войны до последнего украинца, чтобы Анкоридж был забыт и перебит привкусом Эвиана», - помощник президента РФ Юрий Ушаков

РФ: Европейцы на саммите G7 «делали все» для продолжения конфликта в Украине «Европейцы делали все, чтобы Запад вновь консолидированно выступил за продолжение войны до последнего украинца, чтобы Анкоридж был забыт и перебит привкусом Эвиана», - помощник президента РФ Юрий Ушаков

Европейцы на саммите «Большой семерки» (G7) делали все, чтобы Запад вновь выступил за продолжение конфликта в Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Европейцы делали все, чтобы Запад вновь консолидированно выступил за продолжение войны до последнего украинца, чтобы Анкоридж был забыт и перебит привкусом Эвиана, но, правда, не минеральной воды», - сказал Ушаков в ходе XII международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

«Эвианский саммит, пожалуй, любопытен тем, что на нем произошла некоторая пересменка ролей среди западников в разыгрываемой ими украинской драме. Пересменка, естественно, тактического характера», - отметил помощник президента РФ, напомнив, что, когда только начиналась «специальная военная операция», «закоперщиком» политической, военной помощи Киеву выступила администрация [периода президента США Джо] Байдена. «Именно при президенте Байдене Вашингтон задавал градус русофобии. При [Дональде] Трампе же американцы, надо сказать, выстраивали линию с определенными нюансами, предпринимали посреднические усилия, которые способствовали, в частности, проведению переговорных раундов в Стамбуле и в Женеве. И на какое-то время европейцам пришлось, причем весьма охотно, взять на себя инициативу в походе за «стратегическим поражением» России», - отметил дипломат.

При этом представитель Кремля противопоставил встрече G7 саммит Россия - АСЕАН, прошедший в Казани на прошлой неделе.

«Весьма показательно, что в те же самые дни во французском Эвиане проходила международная встреча совершенно иного характера, на которой «семерочный клуб» сам себя стимулировал к тому, чтобы активнее и, если хотите, наглее продолжать навязывать всем свой «порядок, основанный на правилах. В первую очередь, в преломлении к безудержной поддержке киевского режима», - подчеркнул он.

Кроме того, Ушаков заявил, что предложения РФ по ядерной тематике в свете урегулирования ирано-американского конфликта остаются актуальными.

«Надо признать, что до достижения устойчивого мира нужно пройти путь, и путь не близкий. Во всяком случае хочу сказать, что соответствующие российские предложения по одной из основных - то есть ядерной тематике - остаются в силе», - указал он.

Говоря о ситуации вокруг Ирана, Ушаков подчеркнул, что Москва поддерживает дипломатическое урегулирование и считает преждевременным говорить о скором достижении окончательного мира в регионе.



«Россия приветствовала перемирие и заключение американо-иранского меморандума, и мы надеемся, что начавшиеся переговоры будут результативными. Но надо признать, что до достижения устойчивого мира еще предстоит пройти путь, и путь неблизкий», - сказал представитель Кремля.

Ушаков также прокомментировал ситуацию вокруг Армении.

«Мы видим настойчивые попытки приверженцев порядка, основанного на правилах нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует непосредственно наша страна. При этом насаждаются иллюзорные представления о том, что историю и географию народов, которые веками жили рядом, всегда помогали друг другу, можно пересмотреть», - сказал он.