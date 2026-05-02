РФ допускает сопровождение торгового флота в Балтийском море силами ВМФ

Москва допускает опцию сопровождения своего торгового флота в Балтийском море силами ВМФ с целью защиты от посягательств со стороны стран Запада. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

Дипломат отметил, что Россия использует весь спектр средств для обеспечения свободы судоходства в Балтийском море.

«Помимо системной дипломатической работы в профильных международных форматах и по двусторонним каналам, реализуется комплекс мер по усилению ситуационной осведомленности в акватории, по обеспечению оперативного взаимодействия судовладельцев с российскими морскими властями, рассматриваются варианты усиления физической защиты судов под российским флагом. Сохраняется опция по сопровождению торгового флота кораблями ВМФ России», - сказал Булатов.

Дипломат также сообщил, что помимо санкционных ограничений, российская сторона продолжает сталкиваться с необоснованными завышениями транспортных тарифов, избыточными бюрократическими и контрольными процедурами.

«Все эти сюжеты являются предметом кропотливой дипломатической работы с Евросоюзом и литовскими властями. По отдельным аспектам удается находить некоторые развязки, но перспективы выхода на системное решение вопроса пока не просматриваются», - отметил он.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что активность стран НАТО на Балтике создает серьезные угрозы международному судоходству и экономической деятельности.