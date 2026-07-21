Угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет, отметил министр природопользования области Роман Татаринцев

РФ: в результате обстрела ВС Украины повреждена дамба Белгородского водохранилища Угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет, отметил министр природопользования области Роман Татаринцев

В России сообщили о повреждении дамбы Белгородского водохранилища в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

"В результате огневого воздействия со стороны ВСУ в минувшие выходные повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища - произошел сброс воды", - говорится в сообщении оперштаб региона.

В сообщении приводится слова министра природопользования Белгородской области Романа Татаринцева, который отметил, что Угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет.

"Все эти дни вместе со специалистами оцениваем риски и угрозы — главное: угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет, затопления населённых пунктов не происходит, уровень воды в Северском Донце у Безлюдовки снижается. Напомню, объект находится в федеральной собственности, в ведении ФГБВУ «Центррегионводхоз», работаем с коллегами в плотной связке, принимаем все меры для стабилизации ситуации", - подчеркнул он.

По словам чиновников, обстрелы дамбы продолжаются.

"Противник продолжает целенаправленно бить по дамбе, обстрелы не прекращаются. Но работа идет, восстановление возможно только после полноценного ремонта. Власти принимают все необходимые меры, чтобы не допустить рисков для населения. Ситуация под контролем", - добавил министр.