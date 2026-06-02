РФ: Атаки Украины на танкеры в Черном море — это «провокация», дестабилизирующая обстановку

Украинские атаки на танкеры в акватории Черного моря являются «провокацией», призванной дестабилизировать обстановку. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшую на прошлой неделе атаку дрона на турецкое судно, шедшее под флагом Вануату и перевозившее сухой груз из Одессы в Турцию.

«Обеспокоены заметной эскалацией киевским режимом террористической активности в Чёрном море, что ведёт к ухудшению условий и росту рисков для гражданского судоходства. Исходим из того, что устранение любых угроз безопасности в регионе остаётся одним из важнейших элементов комплексного урегулирования кризиса вокруг Украины. Пока же сталкиваемся с характерной тенденцией: ВСУ (Вооруженные силы Украины) совершают бандитские налёты на суда – при помощи БЭК или БПЛА – и сваливают всё на Россию», - сказала Захарова.

Дипломат обратила внимание на атаку на танкеры недалеко от побережья Турции и Стамбульского пролива (Босфор).

«Полагаем, что подобные провокации, являющиеся не чем иным, как террористическими актами, должны стать предметом тщательного беспристрастного разбирательства, получить ясную публичную реакцию и осуждение со стороны всех прибрежных стран, на которых лежит особая ответственность за обеспечение безопасности судоходства в Чёрном море. Разумеется, за этот форменный разбой должны ответить и организаторы, и исполнители», - добавила она.

МИД Турции на прошлой неделе заявил, что судно под флагом Вануату, принадлежащее турецкой компании и перевозившее сухие грузы из порта Одессы в Турцию, подверглось нападению со стороны беспилотного летательного аппарата, в результате чего двое турецких граждан из числа членов экипажа получили легкие травмы.