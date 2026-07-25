Два истребителя F-16 ВВС Румынии, находившиеся в режиме ожидания в рамках миссии воздушной полиции НАТО, перехватили цель и выполнили стандартные процедуры идентификации и нейтрализации, - Минобороны

Румыния: F-16 сбил еще один БПЛА, нарушивший воздушное пространство страны Два истребителя F-16 ВВС Румынии, находившиеся в режиме ожидания в рамках миссии воздушной полиции НАТО, перехватили цель и выполнили стандартные процедуры идентификации и нейтрализации, - Минобороны

Еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), незаконно нарушивший воздушное пространство Румынии, сбит истребителем F-16 ВВС страны.

Как сообщило Министерство обороны Румынии, системы радиолокационного наблюдения в 08:22 по местному времени зафиксировали новый беспилотник, незаконно вошедший в воздушное пространство страны в районе границы с Украиной.

Два истребителя F-16 ВВС Румынии, находившиеся в режиме ожидания в рамках миссии воздушной полиции НАТО, перехватили цель и выполнили стандартные процедуры идентификации и нейтрализации, - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, беспилотник был безопасно сбит в малонаселенной местности близ государственной границы. Специалисты министерства проведут осмотр места падения.

В Минобороны подчеркнули, что продолжают непрерывно отслеживать ситуацию в воздушном пространстве Румынии и поддерживают тесную координацию с союзниками. Дополнительная информация будет опубликована по мере ее поступления, -добавили в ведомстве.

Между тем президент Румынии Никушор Дан сообщил в соцсети американской компании X, что беспилотник упал в 10 километрах к западу от населенного пункта Сфынту-Георге в дельте Дуная.

Накануне еще один беспилотник, незаконно нарушивший воздушное пространство Румынии, также был сбит истребителем F-16.