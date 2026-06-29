Румыния: саммит НАТО в Анкаре имеет большое значение во многих отношениях Высший совет обороны Румынии отмечает стратегическую важность созданной Турцией, Болгарией и Румынией Целевой группы по противоминным мерам в Черном море

Румыния заявила, что саммит НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре, имеет большое значение во многих отношениях.

Высший совет обороны Румынии (CSAT) под руководством президента Никушора Дана провел заседание, посвященное обсуждению предстоящего саммита НАТО в Анкаре.

В письменном заявлении, опубликованном по итогам заседания, отмечается, что Румыния считает саммит НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре, важным во многих отношениях. Этот саммит представляет собой возможность довести до сведения союзников сложную ситуацию в Черном море и последствия российско-украинской войны для страны.

Согласно этой информации, на саммите будут обсуждаться, в частности, инциденты с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), произошедшие в Румынии в последнее время, и подчеркивается важность саммита для укрепления позиций Румынии в НАТО.

«Саммит (в Анкаре) представляет собой возможность продемонстрировать прогресс, достигнутый Румынией в выполнении финансовых обязательств, взятых на себя в Гааге, а также достижения, достигнутые благодаря участию в инициативах оборонной промышленности на уровне НАТО и Европейского союза (ЕС), и усилия по обеспечению безопасности в Украине, Молдове и Черном море», - говорится в документе.

В заявлении также отмечается стратегическая важность созданной Турцией, Болгарией и Румынией Целевой группы по противоминным мерам в Черном море (MCM Black Sea) и указывается, что Румыния продолжит участвовать в различных миссиях и в 2027 году.