Румыния вызвала российского посла после падения беспилотника на жилой дом

Румыния вызвала посла России в пятницу после того, как беспилотник, который румынские власти идентифицировали как российский, врезался в жилой дом в юго-восточном городе Галац, в результате чего пострадали два человека.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою сообщила в соцсети американской компании X, что российский посол был вызван в МИД страны после «чрезвычайно серьезного инцидента».

«У нас есть подтверждение Министерства национальной обороны о том, что беспилотник, упавший на жилой дом в Галаце, был российского происхождения», — заявила Цою.

По данным румынских властей, российский беспилотник ранним утром в пятницу ударил по 10-этажному жилому дому, вызвав взрыв и пожар, в результате которых пострадали два человека.

«Безопасность Румынии является нашим абсолютным приоритетом», — подчеркнула глава МИД.

Она добавила, что Бухарест официально сообщит о последствиях этого инцидента для дипломатических отношений с Россией, а также обсудит «дальнейшие шаги на европейском уровне в отношении пакетов санкций».

Цою также сообщила, что президент Румынии Никушор Дан утром в пятницу созвал Высший совет национальной обороны после произошедшего.