Бухарест потребовал одного из сотрудников российского посольства покинуть страну в течение пяти дней

Румыния вызвала российского посла после инцидентов с беспилотниками Бухарест потребовал одного из сотрудников российского посольства покинуть страну в течение пяти дней

Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла Российской Федерации в Бухаресте после серии инцидентов с беспилотными летательными аппаратами, зафиксированных в воздушном пространстве страны. Об этом сообщил МИД Румынии в соцсети американской компании X в понедельник, 27 июля.

Как говорится в заявлении румынского внешнеполитического ведомства, в период с 24 по 26 июля 2026 года Вооруженные силы Румынии сбили три беспилотника, которые, по утверждению Бухареста, проникли на территорию страны без разрешения.

Послу представили фрагменты сбитого беспилотника

В МИД Румынии сообщили, что российскому дипломату были представлены фрагменты одного из беспилотников, уничтоженных на территории страны.

По версии румынской стороны, проведенное прокуратурой расследование «подтвердило российское происхождение отдельных компонентов аппарата».

Бухарест выразил «решительный протест» в связи с произошедшим, назвав инциденты «незаконными и безответственными действиями».

Бухарест возложил ответственность на Россию

Во время встречи представители Румынии заявили, что дальнейшие нарушения воздушного пространства страны являются «недопустимыми и неприемлемыми».

В ведомстве подчеркнули, что речь также идет о воздушном пространстве НАТО и Европейского союза.

Румынская сторона возложила на Российскую Федерацию «исключительную ответственность» за произошедшие инциденты и ухудшение ситуации в сфере региональной безопасности.

Сотруднику российского посольства предписано покинуть страну

В ходе встречи российскому послу была передана официальная нота. В ней сообщалось о решении объявить одного из сотрудников дипломатической миссии РФ в Бухаресте нежелательным лицом.

Дипломату предписано покинуть территорию Румынии в течение пяти дней.

Кроме того, МИД Румынии отозвал своего посла в России в Бухарест для консультаций.

Румыния намерена координировать действия с НАТО и ЕС

В румынском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Бухарест продолжит согласовывать дальнейшие шаги с союзниками и партнерами по НАТО и Европейскому союзу.

Румыния также подчеркнула готовность принимать необходимые меры для защиты национальной безопасности и граждан страны.

Ранее российская сторона отрицала причастность к падению беспилотников на территории западных стран.

В конце мая беспилотник врезался в крышу жилого дома в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Украиной. Президент России Владимир Путин заявил, что установить обстоятельства произошедшего можно после «тщательного и всестороннего расследования».

В начале июня в порту румынской Констанцы взорвался морской беспилотник. Украинская сторона подтвердила, что аппарат принадлежал ей.

24 июля президент Румынии Никушор Дан сообщил, что истребитель F-16 сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

25 июля Министерство обороны Румынии заявило, что в 08:22 было зафиксировано «очередное несанкционированное проникновение в воздушное пространство страны беспилотного летательного аппарата», действовавшего вблизи границы с Украиной.