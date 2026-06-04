Госсекретарь заявил, что Вашингтон выступает за сохранение статус-кво и стабильности в регионе

Рубио: расширение границ Израиля «не является политикой США» Госсекретарь заявил, что Вашингтон выступает за сохранение статус-кво и стабильности в регионе

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что возможное расширение территории Израиля в сторону Ливана, Сирии и сектора Газа, о котором ранее говорили некоторые израильские политики, не соответствует политике Соединенных Штатов.

Выступая на слушаниях в подкомитете по бюджету Сената США, посвященных запросу администрации президента Дональда Трампа по бюджету Госдепартамента на 2027 финансовый год и ситуации на Ближнем Востоке, Рубио ответил на вопросы сенаторов по региональной повестке.

После того как сенатор Джефф Меркли упомянул заявления министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о необходимости расширения израильских границ в сторону Ливана, Сирии и Газы, Рубио подчеркнул, что Вашингтон не преследует подобных целей.

«То, что вы только что описали, исходя из ваших слов, не является политикой США. Мы неоднократно заявляли, что выступаем за сохранение статус-кво и против дополнительных шагов, которые могут еще больше дестабилизировать ситуацию на Западном берегу», — сказал глава американской дипломатии.

Комментируя заявления Израиля о территориальных вопросах в Ливане, Рубио отметил, что США внимательно следят за ситуацией в Сирии, особенно на юге страны.

По его словам, Израиль считает необходимым создание зоны безопасности, опасаясь использования иранскими силами приграничных районов для атак против израильской территории.

Рубио добавил, что Вашингтон работает с сирийскими властями над устранением этих опасений Израиля.

Госсекретарь также отказался комментировать заявления отдельных израильских политиков, но подчеркнул, что план урегулирования ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, «предельно ясен».

По его словам, документ предусматривает создание в секторе Газа новой административной структуры, формирование полицейских подразделений, подготовкой которых уже занимаются международные партнеры, а также размещение международных сил для обеспечения стабильности и привлечения инвестиций.

«Цель состоит в том, чтобы создать условия для функционирующей экономики, чтобы люди не были вынуждены жить среди руин, как сейчас», — заявил Рубио.

В ответ на дополнительные вопросы сенатора Меркли о действиях израильских поселенцев на Западном берегу Рубио отметил, что США неоднократно выражали свою позицию по этому вопросу и указывали, что подобные действия осложняют реализацию других дипломатических инициатив Вашингтона.