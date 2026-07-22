«Если Иран продолжит отказываться от сотрудничества, у президента есть множество вариантов действий», - Марко Рубио

Рубио заявил о готовности США к различным сценариям в отношении Ирана «Если Иран продолжит отказываться от сотрудничества, у президента есть множество вариантов действий», - Марко Рубио

Вашингтон уже около полутора лет пытается достичь соглашения с Ираном, однако, если Тегеран продолжит отказываться от сотрудничества, «у президента ( США Дональда Трампа) есть множество вариантов действий». Об этом заявил журналистам государственный секретарь США Марко Рубио, выступая по итогам 59-й встречи министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле.

Комментируя вопрос о том, насколько сложно убедить мир в способности США быстро и эффективно положить конец войне с Ираном, Рубио сообщил, что Вашингтон заинтересован в достижении дипломатического соглашения, которое навсегда исключит возможность получения Ираном ядерного оружия.

По его словам, США также требуют, чтобы Тегеран прекратил «поддержку терроризма» и отказался от деятельности, связанной с разработкой ядерного оружия.

Существуют серьезные сомнения в способности иранских властей выполнять взятые на себя обязательства. Тегеран нарушил положения недавно подписанного меморандума уже через две недели после его заключения, - утверждает госсекретарь.

США на протяжении полутора лет стремились договориться с Ираном, однако не могут игнорировать нападения на суда и атаки против американских граждан, - добавил он.

«Иран также знает, что у нас есть множество вариантов»

«Если Иран продолжит отказываться от сотрудничества, у президента (Дональда Трампа) есть множество вариантов, и я не стану забегать вперед президента в этом вопросе. Однако, думаю, Иран также знает, что у нас есть множество вариантов», - сказал Рубио.

На вопрос о том, предоставлял ли подписанный с Ираном меморандум Тегерану контроль над Ормузским проливом, Рубио ответил: «В меморандуме было записано, что в проливе не будут подвергаться ударам никакие суда. Они нарушили этот пункт».



По словам Рубио, Иран в этот период наносил удары по коммерческим судам с применением беспилотников и ракет.

Именно Иран является источником всех проблем в регионе и оказывает поддержку террористическим группировкам, отметил он, выразив надежду на то, что напряженность между Саудовской Аравией и хуситами не обострится.

Кроме того, госсекретарь США в очередной раз подчеркнул, что обладание Ираном ядерным оружием является «абсолютно неприемлемым» для Вашингтона.

«Иран пытается взять под контроль мировое морское судоходство и международные водные пути, определяя, какие суда могут проходить, а какие — нет. Это абсолютно неприемлемо. Мы этого не допустим и не позволим, чтобы подобная ситуация стала нормой», — сказал он.

Рубио также отметил, что ряд азиатских стран закупает у США больше сжиженного природного газа (СПГ) и нефти, чем когда-либо прежде.

«Я думаю, что некоторые изменения в структуре энергоснабжения станут постоянными, однако проливы по-прежнему останутся важнейшим источником поставок энергоносителей для многих стран региона», — сказал он.

«Отсутствие отношений между США и Китаем было бы безрассудным и безответственным»

Рубио заявил, что политика США в отношении Китая требует крайне взвешенного подхода.

«Если между США и Китаем возникнет конфликт — экономический или любой другой, — это окажет колоссальное влияние на весь мир», — сказал он.

По словам Рубио, несмотря на существующие разногласия, для Вашингтона крайне важно поддерживать диалог с Пекином.

«Откровенно говоря, учитывая влияние наших стран на мировую экономику и мир в целом, отсутствие отношений между США и Китаем было бы безрассудным и безответственным», — указал он.

Комментируя состоявшуюся в этот день встречу с министром иностранных дел Китая Ван И, Рубио сообщил, что стороны продвигаются к созданию предложенного «Торгового совета», который займется рассмотрением наиболее чувствительных вопросов двусторонней торговли.

Госсекретарь отметил, что во время переговоров с Ван И стороны не обсуждали ядерную проблематику. Вместе с тем он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп считает необходимым участие как Китая, так и России в переговорах по вопросам ограничения ядерных вооружений.

Отвечая на вопрос об ухудшении отношений между Китаем и Японией, Рубио заявил, что США внимательно и с обеспокоенностью следят за развитием ситуации.

Он также сообщил, что вопросы, связанные с американскими гражданами, задержанными в Китае, обсуждаются с китайскими властями и остаются одним из приоритетов Вашингтона.

«В прошлом мы получали хорошие новости и надеемся получать их и в будущем», — сказал Рубио.

«Совсем недавно мы обсуждали вопрос вмешательства Китая в выборы в США. Как нам известно, существует множество других сфер, в которых Китай обладает влиянием внутри Соединенных Штатов», - отметил госсекретарь.

«Кубинский народ заслуживает лучшего будущего»

Рубио заявил, что США не позволят коммунистическому влиянию Кубы ослабить американскую политику или общество.

По его словам, целью Вашингтона является обеспечение лучшего будущего для кубинского народа.

«Сегодня у Кубы две проблемы. Первая заключается в том, что ее экономическая система не работает, потому что такой системы больше нигде в мире нет. Она работает в обратном направлении. Именно поэтому люди покидают страну», — сказал Рубио.

Вторая проблема, по его словам, заключается в том , что Куба больше не может получать нефть из Венесуэлы для последующей перепродажи и не может использовать венесуэльскую энергосистему.

«Таким образом, самая большая проблема на Кубе — это то, что их режим — это катастрофа. Их экономическая модель не работает»», — сказал он.

Отвечая на вопрос, добиваются ли США смены власти на Кубе, Рубио сказал: «Послушайте, это международные отношения, а не мини-сериал».

Госсекретарь отметил, что Куба находится всего в 90 милях от побережья США и имеет важное значение для американской национальной безопасности.

«Куба — несостоявшееся государство. Но я никогда не называл никаких сроков того, как и когда должны произойти изменения. Надеюсь, это случится уже завтра, потому что (кубинский народ) этого заслуживает. Кубинский народ заслуживает лучшего будущего», — подчеркнул Рубио.

«Несмотря на разногласия, нам необходимо поддерживать отношения с российским правительством»

Рубио сообщил, что намерен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, отметив, что конфликт между Россией и Украиной во многом препятствует поиску точек соприкосновения между Вашингтоном и Москвой.

При этом он подчеркнул, что это не означает отказ США от поиска потенциальных направлений сотрудничества.

«Мы считаем, что окончание войны будет выгодно и для России. Поэтому мы поднимем этот вопрос (на встрече с Лавровым). Соединенные Штаты всегда открыты и готовы играть конструктивную роль в прекращении войны, когда представится такая возможность», — сказал он.

Глава Госдепартамента также привлек внимание к тому, что США и Россия являются «двумя крупнейшими ядерными державами мира».

«Для нас было бы безрассудным и безответственным не поддерживать контакты. Даже несмотря на существующие между нами разногласия, нам необходимо поддерживать отношения с российским правительством», — резюмировал Рубио.