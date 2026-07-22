Рубио заявил о готовности США к различным сценариям в отношении Ирана

Вашингтон уже около полутора лет пытается достичь соглашения с Ираном, однако, если Тегеран продолжит отказываться от сотрудничества, «у президента ( США Дональда Трампа) есть множество вариантов действий». Об этом заявил журналистам государственный секретарь США Марко Рубио, выступая по итогам 59-й встречи министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле.
Комментируя вопрос о том, насколько сложно убедить мир в способности США быстро и эффективно положить конец войне с Ираном, Рубио сообщил, что Вашингтон заинтересован в достижении дипломатического соглашения, которое навсегда исключит возможность получения Ираном ядерного оружия.
По его словам, США также требуют, чтобы Тегеран прекратил «поддержку терроризма» и отказался от деятельности, связанной с разработкой ядерного оружия.
Существуют серьезные сомнения в способности иранских властей выполнять взятые на себя обязательства. Тегеран нарушил положения недавно подписанного меморандума уже через две недели после его заключения, - утверждает госсекретарь.
США на протяжении полутора лет стремились договориться с Ираном, однако не могут игнорировать нападения на суда и атаки против американских граждан, - добавил он.
«Если Иран продолжит отказываться от сотрудничества, у президента (Дональда Трампа) есть множество вариантов, и я не стану забегать вперед президента в этом вопросе. Однако, думаю, Иран также знает, что у нас есть множество вариантов», - сказал Рубио.
На вопрос о том, предоставлял ли подписанный с Ираном меморандум Тегерану контроль над Ормузским проливом, Рубио ответил: «В меморандуме было записано, что в проливе не будут подвергаться ударам никакие суда. Они нарушили этот пункт».
По словам Рубио, Иран в этот период наносил удары по коммерческим судам с применением беспилотников и ракет.
Именно Иран является источником всех проблем в регионе и оказывает поддержку террористическим группировкам, отметил он, выразив надежду на то, что напряженность между Саудовской Аравией и хуситами не обострится.
Кроме того, госсекретарь США в очередной раз подчеркнул, что обладание Ираном ядерным оружием является «абсолютно неприемлемым» для Вашингтона.
«Иран пытается взять под контроль мировое морское судоходство и международные водные пути, определяя, какие суда могут проходить, а какие — нет. Это абсолютно неприемлемо. Мы этого не допустим и не позволим, чтобы подобная ситуация стала нормой», — сказал он.
Рубио также отметил, что ряд азиатских стран закупает у США больше сжиженного природного газа (СПГ) и нефти, чем когда-либо прежде.
«Я думаю, что некоторые изменения в структуре энергоснабжения станут постоянными, однако проливы по-прежнему останутся важнейшим источником поставок энергоносителей для многих стран региона», — сказал он.
Рубио заявил, что политика США в отношении Китая требует крайне взвешенного подхода.
«Если между США и Китаем возникнет конфликт — экономический или любой другой, — это окажет колоссальное влияние на весь мир», — сказал он.
По словам Рубио, несмотря на существующие разногласия, для Вашингтона крайне важно поддерживать диалог с Пекином.
«Откровенно говоря, учитывая влияние наших стран на мировую экономику и мир в целом, отсутствие отношений между США и Китаем было бы безрассудным и безответственным», — указал он.
Комментируя состоявшуюся в этот день встречу с министром иностранных дел Китая Ван И, Рубио сообщил, что стороны продвигаются к созданию предложенного «Торгового совета», который займется рассмотрением наиболее чувствительных вопросов двусторонней торговли.
Госсекретарь отметил, что во время переговоров с Ван И стороны не обсуждали ядерную проблематику. Вместе с тем он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп считает необходимым участие как Китая, так и России в переговорах по вопросам ограничения ядерных вооружений.
Отвечая на вопрос об ухудшении отношений между Китаем и Японией, Рубио заявил, что США внимательно и с обеспокоенностью следят за развитием ситуации.
Он также сообщил, что вопросы, связанные с американскими гражданами, задержанными в Китае, обсуждаются с китайскими властями и остаются одним из приоритетов Вашингтона.
«В прошлом мы получали хорошие новости и надеемся получать их и в будущем», — сказал Рубио.
«Совсем недавно мы обсуждали вопрос вмешательства Китая в выборы в США. Как нам известно, существует множество других сфер, в которых Китай обладает влиянием внутри Соединенных Штатов», - отметил госсекретарь.
Рубио заявил, что США не позволят коммунистическому влиянию Кубы ослабить американскую политику или общество.
По его словам, целью Вашингтона является обеспечение лучшего будущего для кубинского народа.
«Сегодня у Кубы две проблемы. Первая заключается в том, что ее экономическая система не работает, потому что такой системы больше нигде в мире нет. Она работает в обратном направлении. Именно поэтому люди покидают страну», — сказал Рубио.
Вторая проблема, по его словам, заключается в том , что Куба больше не может получать нефть из Венесуэлы для последующей перепродажи и не может использовать венесуэльскую энергосистему.
«Таким образом, самая большая проблема на Кубе — это то, что их режим — это катастрофа. Их экономическая модель не работает»», — сказал он.
Отвечая на вопрос, добиваются ли США смены власти на Кубе, Рубио сказал: «Послушайте, это международные отношения, а не мини-сериал».
Госсекретарь отметил, что Куба находится всего в 90 милях от побережья США и имеет важное значение для американской национальной безопасности.
«Куба — несостоявшееся государство. Но я никогда не называл никаких сроков того, как и когда должны произойти изменения. Надеюсь, это случится уже завтра, потому что (кубинский народ) этого заслуживает. Кубинский народ заслуживает лучшего будущего», — подчеркнул Рубио.
Рубио сообщил, что намерен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, отметив, что конфликт между Россией и Украиной во многом препятствует поиску точек соприкосновения между Вашингтоном и Москвой.
При этом он подчеркнул, что это не означает отказ США от поиска потенциальных направлений сотрудничества.
«Мы считаем, что окончание войны будет выгодно и для России. Поэтому мы поднимем этот вопрос (на встрече с Лавровым). Соединенные Штаты всегда открыты и готовы играть конструктивную роль в прекращении войны, когда представится такая возможность», — сказал он.
Глава Госдепартамента также привлек внимание к тому, что США и Россия являются «двумя крупнейшими ядерными державами мира».
«Для нас было бы безрассудным и безответственным не поддерживать контакты. Даже несмотря на существующие между нами разногласия, нам необходимо поддерживать отношения с российским правительством», — резюмировал Рубио.
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