Рубио заявил о возможном прогрессе в переговорах между США и Ираном уже сегодня Госсекретарь США сообщил, что стороны продолжают работу над возможным соглашением, включая вопросы Ормузского пролива и ядерных переговоров

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что работа над возможным соглашением между Вашингтоном и Тегераном продолжается и уже сегодня могут появиться новые подвижки.

Выступая перед журналистами в столице Индии Нью-Дели, Рубио отметил, что переговорный процесс все еще продолжается.

«Прошлой ночью мы ожидали развития событий», — сказал Рубио, добавив, что новые подвижки в вопросе возможного соглашения между США и Ираном могут произойти уже сегодня.

По его словам, на повестке находятся предложение по возобновлению судоходства через Ормузский пролив, а также ядерные переговоры.

«Надеюсь, нам удастся этого добиться», — отметил глава американской дипломатии.

Рубио также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не пойдет на плохую сделку, а Вашингтон намерен использовать все возможности для успеха дипломатии.

Накануне, после встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели, Рубио уже заявлял, что в течение дня могут появиться новые новости по Ирану и Ормузскому проливу.

Тогда же он отметил, что, несмотря на «серьезный прогресс» в переговорах с Ираном, окончательное соглашение пока не достигнуто.