Рубио заявил о возможном прогрессе в переговорах между США и Ираном уже сегодня

Ecem Şahinli Ögüç, Elmira Ekberova
25 Май 2026•Обновить: 25 Май 2026
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что работа над возможным соглашением между Вашингтоном и Тегераном продолжается и уже сегодня могут появиться новые подвижки.
Выступая перед журналистами в столице Индии Нью-Дели, Рубио отметил, что переговорный процесс все еще продолжается.
«Прошлой ночью мы ожидали развития событий», — сказал Рубио, добавив, что новые подвижки в вопросе возможного соглашения между США и Ираном могут произойти уже сегодня.
По его словам, на повестке находятся предложение по возобновлению судоходства через Ормузский пролив, а также ядерные переговоры.
«Надеюсь, нам удастся этого добиться», — отметил глава американской дипломатии.
Рубио также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не пойдет на плохую сделку, а Вашингтон намерен использовать все возможности для успеха дипломатии.
Накануне, после встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели, Рубио уже заявлял, что в течение дня могут появиться новые новости по Ирану и Ормузскому проливу.
Тогда же он отметил, что, несмотря на «серьезный прогресс» в переговорах с Ираном, окончательное соглашение пока не достигнуто.