Рубио заявил об «обнадеживающих сигналах» по разоружению ХАМАС В Вашингтоне считают это ключевым условием реализации плана по Газе

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что существуют «обнадеживающие сигналы» относительно возможного разоружения ХАМАС.

В интервью телеканалу Fox News Рубио прокомментировал подготовленный США план по сектору Газа.

По его словам, реализация этого плана невозможна без разоружения ХАМАС: «Это должно произойти. Весь проект сработает только в случае разоружения ХАМАС. Пока этого не произойдет, все будет оставаться неопределенным».

Рубио добавил, что «на прошлых выходных появились обнадеживающие сигналы о том, что стороны приблизились к соглашению по вопросу разоружения».

Отвечая на вопрос о том, поддержит ли Вашингтон возобновление боевых действий Израилем в случае отказа ХАМАС сложить оружие, Рубио не дал прямого ответа. Вместо этого он отметил: «Желаемый результат — это разоружение ХАМАС и обеспечение безопасности в Газе палестинскими силами безопасности при поддержке международного контингента».

В то же время представитель ХАМАС Хазем Касем 22 апреля в комментарии корреспонденту AA заявил, что настаивание на разоружении при игнорировании обязательств первого этапа соглашения о прекращении огня противоречит самому плану по Газе.

По его словам: «Настойчивое продвижение вопроса разоружения и отказ от выполнения обязательств первого этапа противоречат духу соглашения о прекращении войны и видению президента США Дональда Трампа».

Касем также подчеркнул: «Основным препятствием для продвижения второго этапа прекращения огня является непримиримая позиция Израиля и увязывание всех процессов с вопросом разоружения».

Ранее ХАМАС сообщил, что 2 апреля направил делегацию в Каир для контроля за соблюдением режима прекращения огня, действующего с октября 2025 года, и для проведения контактов с египетскими властями.

Согласно данным палестинской стороны, опубликованным 14 апреля, с момента заключения перемирия 10 октября 2025 года Израиль не менее 2400 раз нарушил режим прекращения огня в секторе Газа.

Отмечается, что с момента введения перемирия в результате израильских атак погибли 786 человек, 2217 получили ранения, а тела 761 человека были извлечены из-под завалов.

В целом с октября 2023 года число погибших в секторе Газа достигло 72 593 человек, раненых — 172 399.