Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова «в перечень террористов и экстремистов» ФСБ России ранее официально объявила о начале процедуры объявления Павла Дурова в международный розыск

Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла создателя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых «имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Как сообщили российские государственные СМИ, реестр Росфинмониторинга обновился в четверг.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ заявила, что Дурову предъявлено обвинение «в содействии террористической деятельности, поскольку администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в РФ». Как заявили в спецслужбе, Дуров объявляется в международный розыск.

10 февраля пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе прошлого года, по-прежнему «не исполняет требования законодательства РФ», в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено «с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». ​​​​​​​

