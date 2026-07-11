Россия: Четыре судна подверглись атаке БПЛА в Таганрогском заливе Погиб человек, матрос технического судна, - губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь

Четыре судна различного назначения подверглись атаке БПЛА в Таганрогском заливе. Об этом заявил губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь.

«Сегодня вновь в Таганрогском заливе суда подверглись атаке БПЛА. Случилось горе - погиб человек, матрос технического судна», - написал глава региона в «Максе».

Слюсарь отметил, что всего в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол.

«Угрозы разлива и течи вещества нет. Суда получили незначительные повреждения», - указал он.

По словам губернатора, в ходе отражения воздушной атаки уничтожено более полутора десятков БПЛА. «Атаке подверглись город Таганрог, Азовский и Неклиновский районы», - добавил он.

Между тем в Минобороны РФ сообщили о перехвате 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 10 июля до 8.00 мск 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей», - следует из публикации.