Помимо самих гиротронных комплексов, специалисты смонтировали и вспомогательные системы, необходимые для их полноценной работы

Россия установила ключевые элементы для термоядерного реактора ИТЭР во Франции Помимо самих гиротронных комплексов, специалисты смонтировали и вспомогательные системы, необходимые для их полноценной работы

Российские специалисты завершили монтаж трех гиротронных комплексов на площадке Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР во французском Сен-Поль-ле-Дюрансе. Об этом сообщили российские СМИ в четверг, 11 июня.

Эти системы считаются одними из ключевых для запуска и дальнейшей работы установки.

Сообщается, что оборудование было установлено в рамках российских обязательств по международному проекту. Помимо самих гиротронных комплексов, специалисты смонтировали и вспомогательные системы, необходимые для их полноценной работы.

Гиротронные комплексы были изготовлены российским предприятием АО НПП «Гиком» и доставлены во Францию еще в 2022 году. Их поставку обеспечил Проектный центр ИТЭР.

Гиротроны используются для нагрева плазмы в термоядерном реакторе. Именно от таких систем во многом зависит возможность выхода установки на рабочие параметры.

Ранее глава проекта ИТЭР Пьетро Барабаски заявлял, что строительство реактора впервые в истории идет с опережением графика = примерно на шесть месяцев.

ИТЭР считается одним из крупнейших международных научных проектов в сфере термоядерной энергетики. Его цель - продемонстрировать возможность получения энергии по принципу, близкому к процессам, происходящим в недрах Солнца.