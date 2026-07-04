«В течение последних суток в сторону Московского региона летело более 200 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 62 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», - написал мэр столицы в «Максе».

Россия: Украина атаковала Московский регион более чем 200 БПЛА «В течение последних суток в сторону Московского региона летело более 200 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 62 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», - написал мэр столицы в «Максе».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке на российскую столицу с применением более чем 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«В течение последних суток в сторону Московского региона летело более 200 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 62 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», - написал мэр столицы в «Максе».

Ранее в Минобороны РФ сообщили о перехвате 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над различными регионами страны.

«В течение ночи, в период с 20.00 мск 3 июля до 7.00 мск 4 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - следует из публикации.