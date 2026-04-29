Россия увязывает многие проблемы на Ближнем Востоке с действиями Израиля Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность динамикой ситуации на Ближнем Востоке на открытых дебатах СБ ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя увязал корень многих проблем на Ближнем Востоке, включая в Ливане, Сирии и Палестине, с незаконной деятельностью Израиля. Об этом российский постпред заявил на открытых дебатах СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

«Так, в Ливане, несмотря на достигнутое между Бейрутом и Западным Иерусалимом прекращение огня, продолжаются активные боевые действия. Только 26 апреля в результате израильских ударов 14 человек убиты и еще 37 получили ранения. Со 2 марта жертвами конфликта стало более 2500 ливанцев, почти восемь тысяч были ранены. Израильтяне оккупируют юг страны, планомерно уничтожают целые жилые кварталы, подрывают мосты через реку Литани. Для них не существует понятия ливанского суверенитета – их корабли свободно патрулируют побережье Ливана, а самолеты и беспилотники хозяйничают в небе над столицей», - сказал он.

Небензя призвал обе стороны к «уважению режима прекращения огня и неукоснительному соблюдению основополагающей резолюции СБ 1701, подразумевающей, среди прочего, уход израильских подразделений с ливанской территории».

«Курс Израиля на планомерное расширение оккупации, сохранение своего военного контроля и свободы рук с односторонними требованиями о демилитаризации при отказе от каких-либо собственных обязательств на сегодняшний день стал определяющим фактором на Ближнем Востоке», - отметил он, указав на то, в качестве оправдания агрессивным действиям часто предпринимаются «попытки возложить все на якобы деструктивную активность внешних сил, строящих козни против Израиля».

Постпред РФ также привлек внимание к израильским атакам на Сирию.

«Ущербность такой аргументации наталкивается на пример Сирии, с территории которой за последние годы не прозвучало ни единого выстрела в сторону Израиля. Готовы в Дамаске и к серьезному диалогу с Западным Иерусалимом по комплексному решению вопросов безопасности. Несмотря на все это, Израиль продолжает оккупировать юг Сирии, подыгрывает центробежным силам и регулярно наносит авиаудары, подрывающие возможности сирийских военных», - сказал Небензя, призывав израильские власти вернуться к соблюдению положений Соглашения о разъединении сил от 1974 года и уважать профильные резолюции СБ ООН. «Не следует путать политическую мудрость и стратегическую выдержку Дамаска со слабостью. Чаша терпения может и переполниться», - отметил он.

Кроме того, постпред России привлек внимание к нарушениям Израилем международного права как в секторе Газа, так и на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан.

«В центре ближневосточного урегулирования по-прежнему остается палестинская проблема, без справедливого решения которой невозможно обеспечить прочный мир и безопасность. Нынешнее израильское руководство не только полностью отвергает, но последовательно демонтирует закрепленные в многочисленных решениях СБ и ГА ООН базовые принципы урегулирования, прежде всего двугосударственную формулу», - сказал он.

Небензя отметил, что «заведомая нереалистичность и нежизнеспособность предъявляемого оппонентам выбора предварительных ультиматумов не смущает израильских лидеров, явно «заряженных» на продолжение вооруженной конфронтации». «Особое сожаление вызывает то, что такие взрывоопасные действия, которые уже привели к большой войне на Ближнем Востоке, пользуются безоговорочной поддержкой США», - сказал он.

Постпред также обратил внимание на то , что, несмотря на вступившее в силу 10 октября в секторе Газа прекращение огня, израильские атаки продолжаются, а Международные стабилизационные силы по-прежнему не развернуты.

«Не лучше обстановка и на Западном берегу, который остался за рамками резолюции СБ 2803. Там продолжаются ползучая колонизация, регулярные рейды, а также насилие со стороны радикальных поселенцев. Ущемление Израилем позиций ПНА, в том числе лишение причитающихся ей налоговых отчислений, – весьма опасный и тупиковый курс, ведущий не к укреплению израильской безопасности, а к радикализации палестинского общества», - отметил постпред.