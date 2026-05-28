Россия с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении

Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники происхождением и отправлением из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции.

Об этом говорится в сообщении, размещенной на официальном сайте ведомства.

Согласно этой информации, решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны. Кроме того, компетентным ведомством Армении не было принято соответствующих мер по ранее выявленным нарушениям.

В рамках ранее достигнутых договоренностей в период с 21 мая по 27 мая 2026 года Россельхознадзором проведена инспекция предприятий Армении, в ходе которой выявлен ряд нарушений, а именно наличие в тепличных комплексах карантинных для государств – членов ЕАЭС объектов, что подтверждается систематическими случаями их выявлений при ввозе армянской плодоовощной продукции – 181 случай за 2026 год.

«Также согласно данным информационной системы Россельхознадзора большое количество плодоовощной продукции поставляется многочисленными армянскими участниками внешнеэкономической деятельности с неизвестной формой собственности, которые уклоняются от проведения карантинного фитосанитарного контроля. Указанное свидетельствует об отсутствии у армянских коллег системы прослеживаемости продукции при ее экспорте в Россию», - отмечает Россельхознадзор.