Сообщается о гибели четырех и ранении десятков человек в результате атаки БПЛА на колледж

Россия созвала экстренное заседание СБ ООН после атаки на колледж в Старобельске Сообщается о гибели четырех и ранении десятков человек в результате атаки БПЛА на колледж

Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН после атаки на колледж в городе Старобельск в подконтрольной РФ Луганской области Украины.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь постоянного представителя РФ при всемирной организации Евгений Успенский, передают российские государственные СМИ в пятницу, 22 мая.

Сообщается, что в ночь на 22 мая БПЛА атаковал учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, где в момент удара находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

По предварительной информации, в результате атаки погибли 4 человека, число пострадавших увеличилось до 39. В городе также были повреждены магазины, административные здания и частные дома, в одном из которых ранения получил мужчина. Здание колледжа практически сложилось, в нем продолжается пожар. На месте происшествия идет разбор завалов.

«Террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку. «Террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением. Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны. Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях», - сказала дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее «чудовищным преступлением», а самым главным на сегодня – помощь тем, кто еще находится под завалами. По данным СК России, по факту атаки БПЛА возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ).

