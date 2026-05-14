Россия: «Сармат» по боевому запасу в несколько раз превышает западные аналоги

Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» по боевому запасу в несколько раз превышает западные аналоги, имеются в виду США. Об этом сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на съезде Союза машиностроителей России.

«Если брать по объемам и по энерговооруженности, собственно по боевому запасу, это в несколько раз превышает западные аналоги, имеются в виду Соединенные Штаты», - цитирует Мантурова ТАСС.

По словам первого вице-премьера, Россия как минимум на несколько лет опережает зарубежных партнеров в вопросе технологий, используемых в «Сармате».«Что касается технологий, которые используются, современные, для достижения цели, по нашему мнению, по информации, которой мы обладаем, мы на несколько лет как минимум опережаем наших зарубежных партнеров», - сказал он.

«Лазерные технологии сегодня открывают будущее для внедрения во всех отраслях промышленности. В частности, используя как вооружение, военную и специальную технику», - указал Мантуров.

Первый вице-премьер РФ также привлек внимание к экспорту изделий российского машиностроения.

«Показательной является динамика экспорта изделий российского машиностроения, объем которого в прошлом году увеличился на 28%. Наше оборудование широко применяется при сооружении атомных станций и других объектов генерации», - сказал Мантуров.

«Невзирая на безусловный приоритет поставок в адрес министерства обороны, по линии ВТС (военно-технического сотрудничества) в 2025 году наша выручка составила более 15 млрд долларов. А текущий портфель заказов превышает это значение почти в пять раз», - добавил он.