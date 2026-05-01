Россия расширила перечень сил для охраны ПВО

Marina Mussa
01 Май 2026•Обновить: 01 Май 2026
Дроны-перехватчики, комплексы радиочастотного оружия и лазерные системы противодействия беспилотникам включены в дежурные силы по охране госграницы России в воздушном пространстве. Соответствующее положение закреплено в постановлении правительства РФ от 27 апреля.
Согласно документу, к дежурным силам относятся специально назначенные средства и подразделения, задействованные в выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. В их числе - радиотехнические средства и комплексы автоматизации, предназначенные для ведения радиолокационной разведки, отслеживания воздушно-космической обстановки и передачи соответствующей информации органам управления Воздушно-космических сил, а также другим видам и родам войск Вооруженных сил РФ.
В перечень также включены зенитные ракетные, ракетно-артиллерийские, артиллерийские, зенитные пушечные и пулеметные комплексы и системы, самолеты, вертолеты, корабли, катера, средства радиоэлектронной борьбы и специальное вооружение.
К последней категории, согласно постановлению, отнесены дроны-перехватчики, комплексы радиочастотного оружия, лазерные комплексы для противодействия беспилотным летательным аппаратам и унифицированные пусковые установки. Эти средства, согласно заявлению, могут применяться для борьбы со средствами воздушно-космического нападения.