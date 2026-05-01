Россия расширила перечень сил для охраны ПВО В дежурные средства включили дроны-перехватчики, лазерные комплексы, системы РЭБ, авиацию и корабли

Дроны-перехватчики, комплексы радиочастотного оружия и лазерные системы противодействия беспилотникам включены в дежурные силы по охране госграницы России в воздушном пространстве. Соответствующее положение закреплено в постановлении правительства РФ от 27 апреля.

Согласно документу, к дежурным силам относятся специально назначенные средства и подразделения, задействованные в выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. В их числе - радиотехнические средства и комплексы автоматизации, предназначенные для ведения радиолокационной разведки, отслеживания воздушно-космической обстановки и передачи соответствующей информации органам управления Воздушно-космических сил, а также другим видам и родам войск Вооруженных сил РФ.

В перечень также включены зенитные ракетные, ракетно-артиллерийские, артиллерийские, зенитные пушечные и пулеметные комплексы и системы, самолеты, вертолеты, корабли, катера, средства радиоэлектронной борьбы и специальное вооружение.

К последней категории, согласно постановлению, отнесены дроны-перехватчики, комплексы радиочастотного оружия, лазерные комплексы для противодействия беспилотным летательным аппаратам и унифицированные пусковые установки. Эти средства, согласно заявлению, могут применяться для борьбы со средствами воздушно-космического нападения.