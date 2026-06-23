Ситуация на внутреннем рынке топлива является «сложной, но находится под контролем» - заявил вице-премьер Александр Новак

Россия рассматривает возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива Ситуация на внутреннем рынке топлива является «сложной, но находится под контролем» - заявил вице-премьер Александр Новак

Россия рассматривает возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива, сообщил во вторник, 23 июня вице-премьер Александр Новак на заседании правительства под председательством президента Владимира Путина.

Новак отметил, что ситуация на внутреннем рынке топлива является «сложной, но находится под контролем», и что власти подготовили меры по увеличению поставок в летний сезон на фоне роста спроса на нефтепродукты.

По его словам, российские нефтяные компании максимально увеличили производство топлива и поставки в регионы, а также были мобилизованы малые и средние нефтеперерабатывающие заводы для увеличения объемов производства моторного топлива.

«Мы задействуем резервы, которые ранее не использовались. Мы также стимулируем дополнительные поставки на внутренний рынок, в том числе посредством поправок к налоговому законодательству, подготовленных правительством», — сказал Новак.

В начале июня Россия ввела временный запрет на экспорт авиационного топлива до 30 ноября, чтобы способствовать поддержанию стабильности на внутреннем рынке топлива.

За последнюю неделю ограничения на продажу топлива были введены в Саратовской, Тверской и Омской областях, а также в Крыму, аннексированном в 2014 году, и в Татарстане.

Москва также ввела ограничения на продажу топлива на АЗС «Газпромнефти» в Тюменской области и на АЗС «Лукойла» в Воронежской области.

Между тем нефтедобывающая компания «Татнефть» ввела временные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на своих АЗС по всей стране после того, как Вооружённые силы Украины заявили, что 12 июня был нанесён удар с помощью беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу «ТАНЕКО» в Нижнекамске (Татарстан), входящему в группу компаний «Татнефть».

Ранее в этом месяце Генеральный штаб Украины заявил, что ВСУ нанесли удары по 16 крупным российским нефтеперерабатывающим заводам и топливным терминалам, выведя из строя более 30 % нефтеперерабатывающих мощностей.