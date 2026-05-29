Россия приостановила продажу 64,5 млн бутылок минеральной воды из Армении

Emre Gürkan Abay, Elmira Ekberova
29 Май 2026•Обновить: 29 Май 2026
Россия приостановила продажу 64,5 миллиона бутылок минеральной воды, произведенной в Армении.
В заявлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России (Роспотребнадзор) говорится о принятии мер в отношении минеральной воды армянского происхождения марки «Джермук».
Отмечается, что в продукции были выявлены нарушения, представляющие потенциальный риск для здоровья.
«Роспотребнадзор направил соответствующим органам поручение о приостановке продажи 64,5 миллиона бутылок минеральной воды, произведенной компанией Jermuk, на территории России», — говорится в сообщении.
Ранее Россия уже вводила временные ограничения на импорт продукции из Армении: 22 мая — на поставки цветов, а 28 мая — на фрукты и овощи.
На фоне этих мер в последнее время также отмечается рост взаимных критических заявлений между представителями России и Армении.