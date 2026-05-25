Россия придает большое значение дружественным связям с африканскими государствами

Kanyshai Butun, Nariman Mehdiyev
25 Май 2026•Обновить: 25 Май 2026
Президент России Владимир Путин заявил в понедельник, 25 мая, что Москва придает «большое значение» укреплению своих «традиционно дружественных связей» с африканскими государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров зачитал поздравительное послание Путина на приеме для членов африканского дипломатического корпуса в Москве, посвященном Дню Африки.
Российский президент отметил, что африканские страны добились «впечатляющих успехов» в экономическом и социальном развитии и играют все более важную роль в решении ключевых международных вопросов.
Он добавил, что расширяется сотрудничество в рамках Африканского союза и региональных организаций, развиваются механизмы реагирования на локальные конфликты и кризисы, продвигаются интеграционные процессы.
«Нас объединяет стремление построить справедливый многополярный мир, основанный на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободный от всех форм дискриминации и диктата», — приводит слова Путина МИД в своем заявлении.
Президент РФ выразил уверенность, что третий саммит Россия-Африка, который состоится в Москве в октябре, поможет наметить новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества в различных секторах.
«Буду рад приветствовать африканских лидеров в Москве», — говорится в послании Владимира Путина.