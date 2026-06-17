«Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач», - сообщили в компании

Россия поставит Ирану 21 гражданский вертолет «Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач», - сообщили в компании

Холдинг «Вертолеты России» (входит в российскую госкорпорацию Ростех) подписал документы на поставку 21 гражданского вертолета Ми-171 для общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» подписал документы на поставку 21 вертолета Ми-171 для общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач», - говорится в сообщении.

Гендиректор холдинга Николай Колесов заявил, что Иран является давним партнером Ростеха и холдинга «Вертолеты России».



По его словам, в исламской республике эксплуатируются десятки гражданских вертолетов российского производства, которые используются в ключевых отраслях экономики и выполняют социально значимые функции.



«Сегодня подписаны документы на поставку для национального общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран двадцати одной машины, первые из которых планируется передать заказчику в 2027 году», - сказал Колесов.