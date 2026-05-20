Россия ограничила ввоз цветов из Армении Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что сотрудничество с РФ — основной двигатель экономики Армении

Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз цветов из Армении с 22 мая 2026 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Россельхознадзор с 22 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз цветочной продукции происхождением и отправлением из Армении до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России.

«Несмотря на представленные гарантии Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, выявление карантинных для ЕАЭС объектов продолжается. При ввозе 96,2 млн наименований цветочной продукции было обнаружено 135 случаев, что составляет 77% от общего количества выявленных нарушений за 2025 год», - отмечается в заявлении.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что сотрудничество с РФ — основной двигатель экономики Армении, подчеркнув, что «с этим фактом трудно спорить». При этом Шойгу задался вопросом, на каких условиях Армения будет поставлять в ЕС абрикосы, форель и минеральную воду.

«Москва понимает желание руководства Армении извлекать выгоду из сотрудничества с РФ, но это "улица с двусторонним движением»,-резюмировал секретарь Совбеза РФ.