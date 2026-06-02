В МИД РФ указали, что в основу формирования новой архитектуры межгосударственных отношений должны быть заложены, в частности, базовые принципы учета законных интересов расположенных там стран

Россия обновила Концепцию безопасности в Персидском заливе В МИД РФ указали, что в основу формирования новой архитектуры межгосударственных отношений должны быть заложены, в частности, базовые принципы учета законных интересов расположенных там стран

МИД России опубликовал обновленную Концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Документ опубликован на сайте министерства.

"В зоне Персидского залива сохраняется острая кризисная ситуация, спровоцированная американо-израильской агрессией против Ирана. В таких условиях особенно востребованной становится коллективная политико-дипломатическая работа по поиску долгосрочных компромиссных решений, нацеленных на разрядку напряженности в регионе и создание предпосылок для его превращения в зону сотрудничества и процветания. В Москве убеждены в том, что в основу формирования новой устойчивой архитектуры межгосударственных отношений должны быть заложены базовые принципы учета законных интересов всех расположенных там стран и обеспечения комплексной и надежной коллективной безопасности, способной гарантировать их стабильность и иммунитет от деструктивного внешнего вмешательства", - указали в дипведомстве в связи с публикацией Концепции.

В документе Россия предлагает пять принципов безопасности в Персидском заливе. В частности, поэтапность продвижения к созданию инклюзивной системы безопасности в Персидском заливе, начиная с решения наиболее острых и актуальных проблем, стоящих перед данным субрегионом. "Это относится к обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе, приверженности ядерному нераспространению, а также к совместной борьбе с острыми вызовами современности, прежде всего с международным терроризмом", - говорится в Концепции.

В качестве возможных шагов по реализации принципов данной Концепции Россия предлагает расположенным в этом субрегионе государствам и внерегиональным сторонам разработать и внедрить комплекс коллективных мер укрепления доверия в военной области с целью обеспечения прозрачности и долгосрочной предсказуемости деятельности в данной сфере.

Кроме того, Москва предлагает зафиксировать, что государства Персидского залива не будут предоставлять свою территорию третьей стороне для осуществления атак против соседних стран. Также предлагается заключить соглашения по контролю над вооружениями, включающие, например, создание демилитаризованных зон, предотвращение дестабилизирующих накоплений обычных вооружений, сбалансированное сокращение вооруженных сил всеми сторонами.

В контексте задач укрепления на Ближнем Востоке режима ядерного нераспространения, опирающегося на ДНЯО, Россия предлагает странам региона предпринимать шаги, направленные на превращение всего пространства Ближнего Востока и Северной Африки в зону, свободную от оружия массового уничтожения и средств его доставки.

В вопросе судоходства в Персидском заливе, Аравийском море, Оманском заливе и Ормузском проливе Москва предлагает руководствоваться применимыми принципами обычного права и положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в отношении мирного и транзитного проходов, а также свободы судоходства в регионе, придавая при этом первостепенное значение безопасности судов и их экипажей.