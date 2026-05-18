Россия направит специалистов в Уганду из-за вспышки лихорадки Эбола Роспотребнадзор также окажет материально-техническую помощь Министерству здравоохранения Уганды

Роспотребнадзор направит в Уганду группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и выявлением случаев заболевания в столице соседней Уганды - Кампале. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале в понедельник, 18 мая.

Как сообщили в ведомстве, специалисты будут направлены по просьбе угандийской стороны. Речь идет о вспышке, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио.

Роспотребнадзор также окажет материально-техническую помощь Министерству здравоохранения Уганды. В частности, угандийским партнерам передадут тест-системы для диагностики лихорадки Эбола, разработанные научными организациями ведомства и применяемые в России.

Россия усилила лабораторный потенциал Уганды

В Роспотребнадзоре отметили, что за последние годы в рамках совместной работы был значительно укреплен научный, лабораторный и кадровый потенциал Уганды.

В 2024 году российская сторона передала угандийским партнерам мобильную противоэпидемическую лабораторию. Она позволяет оперативно проводить диагностику опасных инфекционных заболеваний и уже применялась в 2025 году при ликвидации предыдущей вспышки лихорадки Эбола.

Кроме того, научные организации Роспотребнадзора обучили более 80 угандийских специалистов. Подготовка проводилась по вопросам мониторинга возбудителей инфекций, дезинфектологии, лабораторной диагностики инфекционных болезней и обеспечения биологической безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.