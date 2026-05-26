Россия и Шри-Ланка обсудили вопросы военно-технического сотрудничества

Elena Teslova, Nariman Mehdiyev
26 Май 2026•Обновить: 26 Май 2026
Во вторник, 26 мая заместитель министра обороны России Василий Осмаков провел переговоры с министром обороны Шри-Ланки Сампатом Туяконтой.
Как сообщается в заявлении Министерства обороны России, в ходе встречи в Москве стороны обсудили текущее состояние и перспективы российско-шри-ланкийских отношений, уделив особое внимание вопросам двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, представляющим взаимный интерес.
Встреча прошла «в теплой и дружеской атмосфере», добавили в министерстве.