Россия и Шри-Ланка обсудили вопросы военно-технического сотрудничества

Во вторник, 26 мая заместитель министра обороны России Василий Осмаков провел переговоры с министром обороны Шри-Ланки Сампатом Туяконтой.

Как сообщается в заявлении Министерства обороны России, в ходе встречи в Москве стороны обсудили текущее состояние и перспективы российско-шри-ланкийских отношений, уделив особое внимание вопросам двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, представляющим взаимный интерес.

Встреча прошла «в теплой и дружеской атмосфере», добавили в министерстве.