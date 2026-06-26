Обмен пленными между сторонами производился по формуле «160 на 160»

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными Обмен пленными между сторонами производился по формуле «160 на 160»

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160».

Как сообщили в Минобороны РФ, с территории Украины возвращены 160 российских военнослужащих.

«Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ (Вооруженных сил Украины). Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова», - следует из публикации.

Отмечается, что после оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты», - сообщили в российском ведомстве.

Украинская сторона



О возвращении военнопленных с территории РФ также сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня из плена освобождены 160 военных. Все они находились в плену еще с 2022 года. Среди освобожденных сегодня – военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, национальной гвардии и пограничники. Они защищали Украину в Мариуполе и на «Азовстали», на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях», – написал Зеленский в Телеграм-канале в пятницу, 26 июня.

Предыдущий масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 5 июня по формуле «185 на 185».

По итогам второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня прошлого года Москва и Киев договорились обменяться тяжелоранеными военнослужащими, а также военнопленными моложе 25 лет.

