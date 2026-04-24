Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «193 на 193»

Marina Mussa
24 Апрель 2026•Обновить: 24 Апрель 2026
Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле «193 на 193». Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в Минобороны РФ, а также президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
В российском ведомстве уточнили, что в рамках обмена российской стороне были переданы 193 военнослужащих, взамен Украине переданы 193 военнопленных ВСУ.
По данным Минобороны, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Отмечается, что в дальнейшем все освобожденные будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
В российском военном ведомстве также сообщили, что посреднические усилия гуманитарного характера при обмене оказали США и ОАЭ.
Заявление Киева об обмене
Президент Украины Владимир Зеленский в сообщении в Telegram подтвердил возвращение 193 украинских военнослужащих.
По его словам, среди освобожденных - военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Государственной специальной службы транспорта.
Зеленский отметил, что среди вернувшихся есть раненые, а также лица, в отношении которых в России были возбуждены уголовные дела.
«Важно, что обмены происходят и что наши люди возвращаются домой», - подчеркнул он, поблагодарив всех, кто участвует в организации обменов, а также международных партнеров.
Президент Украины добавил, что Киев продолжает работу по возвращению всех своих граждан.