Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «193 на 193»

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле «193 на 193». Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в Минобороны РФ, а также президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

В российском ведомстве уточнили, что в рамках обмена российской стороне были переданы 193 военнослужащих, взамен Украине переданы 193 военнопленных ВСУ.

По данным Минобороны, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Отмечается, что в дальнейшем все освобожденные будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

В российском военном ведомстве также сообщили, что посреднические усилия гуманитарного характера при обмене оказали США и ОАЭ.

Заявление Киева об обмене



Президент Украины Владимир Зеленский в сообщении в Telegram подтвердил возвращение 193 украинских военнослужащих.

По его словам, среди освобожденных - военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Государственной специальной службы транспорта.

Зеленский отметил, что среди вернувшихся есть раненые, а также лица, в отношении которых в России были возбуждены уголовные дела.

«Важно, что обмены происходят и что наши люди возвращаются домой», - подчеркнул он, поблагодарив всех, кто участвует в организации обменов, а также международных партнеров.

Президент Украины добавил, что Киев продолжает работу по возвращению всех своих граждан.