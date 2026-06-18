В Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что по результатам проведенных репатриационных мероприятий в страну вернули тела 522 погибших

Россия и Украина обменялись телами погибших В Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что по результатам проведенных репатриационных мероприятий в страну вернули тела 522 погибших

Россия и Украина проводят новый раунд обмена телами погибших военных. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы РФ, представитель парламентской координационной группы по вопросам «специальной военной операции» Шамсаил Саралиев.

Отмечается, что российская сторона передаст тела 522 погибших, а украинская — 33.

Между тем в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что по результатам проведенных репатриационных мероприятий в страну вернули тела 522 погибших.

«По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим», - говорится в сообщении.

«Тела удалось вернуть благодаря совместной работе сотрудников Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур Сектора безопасности и обороны Украины», - отметили в штабе

Украинская сторона выразила благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

В начале июня Москва и Киев при посредничестве ОАЭ обменялись военнопленными в формате «185 на 185».

В конце апреля президент России Владимир Путин в ходе беседе со своим американским коллегой Дональдом Трампом сообщил, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тыс. тел погибших, а получила — чуть более 500.