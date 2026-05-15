Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205» Обмен осуществлен при гуманитарном посредничестве ОАЭ

РФ и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205».

«Домой возвращаются 205 украинцев. Сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена 1000 на 1000», - написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале в пятницу, 15 мая.

Глава государства уточнил, что среди освобожденных - рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года, защищали Украину в Мариуполе и на «Азовстали», на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и на ЧАЭС, отметил украинский лидер.

«Благодарю всех, кто работает ради возвращения наших людей домой, прежде всего наших воинов, которые пополняют обменный фонд для Украины, и нашу команду. Благодарю всех партнеров, которые помогают освобождать украинцев из плена. Продолжим бороться за каждого и каждую, кто до сих пор остается в неволе», - отметил президент.

- В Минобороны РФ подтвердили обмен пленными



Минобороны РФ также подтвердило обмен пленными. «15 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ», - следует из публикации на странице оборонного ведомства в социальной сети.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, следует из публикации на странице оборонного ведомства в социальной сети.

Также сообщается, что все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. «При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», - заявили в ведомстве.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 8 мая сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате «1000 на 1000».

«По поручению президента России Владимира Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными», — сказал он.