Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «185 на 185» При возвращении военнослужащих гуманитарное посредничество оказали ОАЭ

Россия и Украина 5 июня провели очередной обмен военнопленными по формуле «185 на 185». Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации в пятницу, 5 июня.

В Минобороны РФ отметили, что возвращенные российские военнослужащие в настоящее время находятся на территории Беларуси. С ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

«После оказания необходимой психологической и медицинской помощи военнослужащих доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ», - говорится в заявлении.

По данным российского оборонного ведомства, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Зеленский также сообщил о возвращении украинских граждан

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о возвращении украинских граждан из российского плена. По его словам, домой возвращаются 185 украинских военнослужащих и один гражданский.

Зеленский уточнил, что среди освобожденных - военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, включая рядовых, сержантов и офицеров.

По словам украинского президента, они защищали Украину в Мариуполе и на «Азовстали», а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях.

«Среди них те, кто возвращается после лет российского плена, в котором находились еще с 2022 года», - написал Зеленский в Telegram.

Он поблагодарил команду, занимающуюся обменами, партнеров Украины, а также украинских военных, которые, по его словам, пополняют обменный фонд.

Зеленский подчеркнул, что возвращение украинских граждан из плена остается неизменным приоритетом для Киева.